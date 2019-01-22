Çaldığı telefondan çıkan kart bilgileriyle 30 bin liralık alışveriş yaptı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, araçtan çaldığı cep telefonundan temin ettiği kredi kartı bilgileriyle 30 bin liralık alışveriş yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Polis Merkez Amirliğine gelerek arabasının ön tarafında çantasının içinden cep telefonunun çalındığını, çalınan bu telefonda kart bilgilerinin olduğunu ve bu bilgiler kullanılarak bir alışveriş sitesinden 30 bin liralık alışveriş yapıldığı yönünde ihbarda bulunan şahsın şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalıntı telefona takılan hat ile şahsın sipariş verdiği alışveriş sitesine yönelik teknik çalışmalar neticesinde, şüphelinin U.U. (29) isimli şahıs olduğu, daha öncede benzer suçlardan dosyaları olduğu belirlendi. Olayın gerçekleşmesinden itibaren 24 saat içerisinde U.U'nun adresi tespit edildi. Şüphelinin evde olduğu belirlendikten sonra Ege Mahallesinde bulunan evine operasyon gerçekleştirildi.

Evde yapılan aramada şahıs suç unsurları ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan U.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.