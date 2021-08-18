Çaldığı telefonun şifresini kırdırmaya çalışırken yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık şüphelisi, bir evden çaldığı cep telefonunun şifresini gittiği telefoncuda kırdırmak isterken yakalandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Çamlık Mahallesi Yunus Caddesi üzerindeki bir evden cep telefonu ve 800 TL nakit para çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir telefoncudan şüpheli bir şahsın çalınan telefon ile benzer özelliklerde olan bir telefonunun şifresini kırdırmak istediği ihbarını aldı. İhbarı değerlendirerek telefoncuya gelen ekipler, çalınan telefon ile şifresinin kırılması için getirilen telefonlarının IMEI numaralarının eşleştiğini tespit etti. Polis ekipleri telefonu getiren Ü.K.'yi gözaltına alarak gerekli işlemler için emniyete götürürdü.

Suçunu itiraf etti

Şahsın burada yapılan üst ve sırt çantası aramasında Mersin ilinden çaldığını beyan ettiği 2 adet cep telefonu, şarj aletleri ve cüzdanındaki toplam 935 TL para ele geçirildi. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken, Ü.K. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.