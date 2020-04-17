İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldığı televizyonlarla birlikte yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, bir iş yerinden 2 adet televizyon çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, bir iş yerinden 2 adet televizyon çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Çamlık Mahallesinde faaliyet göstermekte olan bir işletmede meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yaptığı çalışmalarda, olayın şüphelisinin E.E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken; iş yerinden çalınan televizyonlar ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.