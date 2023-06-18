Çaldıkları 220 litre zeytinyağı ile birlikte yakalandılar

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir şahsa ait 220 litre zeytinyağının çalınması olayı ile ilgili olarak kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Olay, Yukarıgörle Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın ikametinden 220 litre zeytinyağı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araç ile birlikte Karacasu ilçesi kavşağında yakaladı. Araç içerisinde ele geçirilen zeytinyağları sahibine teslim edilirken, şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.