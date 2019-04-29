Çaldıkları 45 koyunu taşıyacak araç ararken yakalandılar

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, çalıntı 45 koyunu taşıyarak araç arayan 2 şüpheli, jandarmaya yapılan ihbar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, önleyici kolluk hizmetleri esnasında Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesinde yanlarında 45 adet küçükbaş hayvan bulunan 2 şüphelinin, hayvanları taşıyacak araç sordukları duyumu alınması üzerine harekete geçti. Asayiş timlerince yapılan araştırma esnasında, Yaylaköy Mahallesinde devriyeyi fark eden şüpheliler, kaçmaya çalıştı ancak devriye tarafından kıskıvrak yakalandı.

Küçükbaş hayvanların yapılan kulak memesi kontrolünde iki şüpheliye ait olmadığı, Caferli Mahallesinden M.E. isimli yetiştiriciye ait olduğu tespit edildi. Çalıntı 45 adet küçükbaş hayvan, sahipleri M.E'ye teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.