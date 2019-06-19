Çaldıkları klima ve televizyonları satamadan yakalandılar

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, girdikleri evlerden 3 adet klima ve 2 adet televizyon çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, kaçmaya çalıştıkları araçla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; ilçede evden hırsızlık olayı ile ilgili olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin araçla kaçtıkları şeklinde gelen ihbar doğrultusunda yapılan araştırmalar ve çalışmaların sonucunda bahse konu araç yakalandı. Araç sürücüsü ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.B. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen R.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonucu çalındığı tespit edilen 3 adet klima iç ve dış üniteleri ile 1 adet LCD televizyonun bulunmasına yönelik çalışmalarda 3 adet klima ünitesini bıraktıkları iş yeri tespit edilerek çalınan klima üniteleri ile birlikte şüpheli şahısların sattığı 2 adet televizyon bulundu. Sorguları tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.