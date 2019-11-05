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Çaldıkları koyunları satmaya çalışırken yakalandılar

Aydın’ın Söke ilçesinden çaldıkları 10 adet koyunu, pazarda satmaya çalışan yabancı uyruklu 4 şüpheli Jandarma’nın düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinden çaldıkları 10 adet koyunu, pazarda satmaya çalışan yabancı uyruklu 4 şüpheli Jandarma'nın düzenlediği operasyon ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Söke Sazlı Mahallesi'nde ikamet eden O.G kendisine ait 10 adet küçükbaş hayvanının çalındığını Jandarmaya bildirdi. İl Jandarma ekipleri hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda Suriye uyruklu S.A, A.A, A.A ve A.E isimli şüphelilerin çalınan hayvanları Germencik Ortaklar Mahallesi'nde satmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarmanın yaptığı operasyon ile hayvanları satmaya çalışan dört yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Jandarma çalınan 10 adet koyunu sahibi O.G'ye teslim etti.

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