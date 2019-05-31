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Çaldıkları televizyonu satarken yakalandılar

Aydın’ın Didim ilçesinde işyerlerinden çaldıkları televizyonu satmaya çalışan iki hırsız kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde işyerlerinden çaldıkları televizyonu satmaya çalışan iki hırsız kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Didim'de “işyerinden hırsızlık” olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.Ç. ve E.K. isimli şahıslar işyerinden çalınan plazma televizyonu, satmak için anlaştıkları şahsı beklemekte iken polis tarafından yakalandı. Şahısların başka bir ikametten de hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. İkametten çalınan malzemeler temin edilerek ikamet sahibine teslim edildi.


Şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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