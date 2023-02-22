İhlas Haber Ajansı

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Çaldılar, yağ yapıp sattılar

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde çaldıkları 40 çuval zeytini yağ haline dönüştürerek satan şüpheliler Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çaldıkları 40 çuval zeytini yağ haline dönüştürerek satan şüpheliler Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Güvendik Mahallesi'nde (H.A. isimli şahsın tarlasında açıkta bulunan yaklaşık 40 çuval zeytininin çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile asayiş ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sonucu Hırsızlık ve Dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan N.G., (M.G) ve (A.G) isimli şahıslar tarafından araç ile hırsızlığın gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları zeytinleri yağ haline dönüştürerek sattıkları tespiti edildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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