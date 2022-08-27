Çalıkuşu Kültür Evi ilk olarak yazar Şükrü Erbaş'ı ağırladı

Tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi'ndeki 'Çalıkuşu Evi' açılışının ardından ilk kez ünlü yazar ve şair Şükrü Erbaş'ı ağırladı.

Şiir dinletisi ve söyleşi etkinliğinde sevenleriyle buluşan yazar Erbaş, “Kuşadası Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek yaşama geçirilen bu önemli kültür evi ilk olarak beni ağırlıyor. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda kültür ve sanat için önemli bir nokta haline gelir. Tarihin ruhunu yansıtan güzel bir mekan olmuş” dedi.

Tarihi ve hikayesi ile büyüleyen Çalıkuşu Evi'nde 3 gece konaklayacak olan Erbaş, ilk gecesinde düzenlenen şiir dinletisi ve söyleşide sevenleri ile sohbet ederek sorularını cevapladı. Başkan Ömer Günel ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) başkanı Levent Köylü'nün katılım sağladığı etkinliğe Kuşadası'nın yanı sıra Aydın ve İzmir'den de ilgi yoğun oldu. Şair kimliği ile ismini duyuran Şükrü Erbaş, etkinlik boyunca Çalıkuşu Kültür Evi'nin sıcak atmosferinde ünlü şiirlerini okudu ve sevenleriyle sanat, kültür, hayat ve gündem hakkında sohbet etti.

Etkinlik sonunda sevenlerinin kitaplarını imzalayan Erbaş, “Bu tarihi evde sizlerle bu söyleşiyi yapmak çok güzeldi. Başkan Ömer Günel'e ve tüm belediye çalışanlarına bu yazar evini yeniden kullanılabilir hale getirdikleri ve bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Günel, “Bu kültür evini hemşehrilerimizin kültür ve sanatla daha çok buluşması ve yazarlarımızla bir araya gelip onları daha yakından tanıyabilmelerini hedefleyerek açtık. İlk yazarımız Şükrü Erbaş'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisine burada bizlerle bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik, şair kimliği ile ön plana çıkan Şükrü Erbaş'ın çok sevilen ‘Ömür Hanım' şiirini seslendirmesi ve sevenlerinin getirdiği kitapları imzalaması ile son buldu. Çalıkuşu Kültür Evi'nin bir sonraki konuğu ise ünlü şarkıcı ve yazar Tuna Kiremitçi olacak.