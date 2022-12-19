Çalıkuşu Kültür Evi özel misafirlerini ağırladı

Düzenlenen bir tanıtım etkinliği ile bir araya gelen öğretmenler, Çalıkuşu Kültür Evi'nde gerçekleştirebilecekleri etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi'ndeki Çalıkuşu Kültür Evi, kent sakinleri ile edebiyat dünyası arasında bir köprü olmaya devam ediyor. Çalıkuşu Evi'nin son konuğu Edebiyat ve Türkçe öğretmenleri oldu. Moderatörlüğünü ses sanatçısı Mehtap Meral'in yaptığı tanıtım etkinliğine öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürü Gülden Güllüdağ'ın da katılım sağladığı tanıtım etkinliğinde, Çalıkuşu Kültür Evi'nde Kuşadası Belediyesi tarafından ileri tarihlerde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında bilgi verildi ve öğretmenlerin yaşama geçirebileceği projeler ve sunulacak imkanlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürü Gülten Güllüdağ ise Kuşadası Belediyesi'nin eğitim ve kültürün gelişmesi için Çalıkuşu Kültür Evi'nin kapılarını öğretmenlere her daim açmaya hazır olduğunu belirtti.

Ortaklar 'da öğretmenlik görevini sürdüren ve Söke'den etkinliğe katılan Ayhan Şimşek Pargan, Çalıkuşu Kültür Evi'nde bulunmaktan çok memnun olduğunu belirterek “Kuşadası Belediyesi tarafından edebiyat ve kültüre olan ilginin canlanması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi ve kentte böyle bir kültür evinin olması öğrenciler ve öğretmenler için çok güzel bir imkan. Tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin buradan faydalanması gerekli. Edebiyat hayatın her alanında olan bir olgu. Yaşadığınız şehirde kültür ve ortamın gelişmesi bağlamında Çalıkuşu Kültür Evi'nin kent sakinlerine çok şey katacağını düşünüyorum” dedi.

Sohbetin ardından ses sanatçısı Mehtap Meral tarafından öğretmenlere Çalıkuşu Kültür Evi gezdirilerek tarihi hakkında bilgi verildi. Etkinlik sonunda öğretmenler Kuşadası Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ömer Günel'e gösterilen özen ve etkinlik için teşekkürlerini iletti.