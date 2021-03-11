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Çalınan elektrikli bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri bir evin bahçesinden çalınan elektrikli bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri bir evin bahçesinden çalınan elektrikli bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Altınkum Mahallesinde ikametin bahçesinden çalınan elektrikli bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin M.D. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, çaldığı bisiklet ile yakalandı. Elektrikli bisiklet sahibine teslim edilerek, şüpheli M.D. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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