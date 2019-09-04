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Çalınan iş makinesi ekipmanları satılamadan yakalandı

Aydın Yenipazar ilçesinde, çalınan iş makinesi ekipmanları jandarma ekipleri tarafından 24 saat geçmeden satılmak üzereyken bulundu.


Edinilen bilgiye göre; Yenipazar'ın Donduran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hafriyat firmasına ait iş makinesi ekipmanları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah iş makinası ekipmanlarının çalındığını fark eden firma sahibi Mehmet Güler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


Güler'den bilgileri alan jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmasına başladı. Arama ağını genişleten ekipler, çalıntı ekipmanları İzmir'de satışı yapılmak üzere hazırlık yapılır iken buldu.


Jandarmanın titiz çalışması sonucunda 24 saat geçmeden çalınan iş makinası ekipmanları bulunan Mehmet Güler “Yenipazar'da bulunan şantiyemizden çalınan makine ekipmanlarının kısa sürede bulunmasını sağlayan başta Yenipazar'da görev yapan komutanlarımıza asayiş ekiplerine yapmış oldukları titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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