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Çalınan motosikleti jandarma ekipleri buldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.



Olay, İsabeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti çalınan Ç.S. isimli şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli B.A. yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen motosiklet ise ruhsat sahibine teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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