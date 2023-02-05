Çalınan motosikleti jandarma ekipleri buldu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığının aydınlatılması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çalınan motosikleti bularak sahibine teslim etti.

Olay, Karpuzlu ilçesi Hatipkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. isimli şahsın evinin önünde bulunan motosikleti çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve asayiş ekiplerince çevrede bulunan kameralar izlendi. Teknik imkanlardan da yararlanan ekipler, hırsızlık olayını; D.A., M.İ., ve A.R.Ş. isimli şahısların yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şahısların çaldıkları motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.