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Çalıntı arabaya sahte plaka takınca yakayı ele verdiler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devriye ekiplerinin ve çarşı mahalle bekçilerinin şüphelenerek kontrol ettiği otomobil çalıntı çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriye ekiplerinin ve çarşı mahalle bekçilerinin şüphelenerek kontrol ettiği otomobil çalıntı çıktı. Araç içerisindeki 4 şüpheli gözaltına alındı.


Olay saat 06.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye kontrolü yapan ekipler park halindeki 48 LS 986 plakalı otomobilden ve içerisindeki şahıslardan şüphelenerek GBT kontrolü yaptı. Sorgulama esnasında araç plakasının sahte olduğu anlaşıldı. Şase numarasını sorgulayan polisler, otomobilin aslında 35 DMF 78 olduğu ve 06.02.2020 tarihinde İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili otomobil içerisinde bulunan B.M., E.M., M.D. ve M.O. gözaltına alındı.

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