Çalıntı motosiklet kullanan iki şahıs gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı çıkması üzerine iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler Değirmendere Mevkiinde bir benzin istasyonunda durumunda şüphelendikleri motosikletli iki şahsı sorgulamak için durdurdu. Şase sorgulamasında motosikletin çalıntı kaydıyla arandığı ve plakasının sahte olduğu tespit edildi. Polis ekipleri motosiklet üzerinde bulunan Y.A(26) ve M.K (26) isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.