Çalıştığı iş yerinde uyuşturucu satışı yaptı, narkotik ekiplerinden kaçamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmeden çalışan zehir tacirinin işyerinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli, narkotik ekiplerinden kaçamadı.

Nazilli'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre bir işletmede çalışan zehir taciri İ.A.'nın gece geç saatlerde işletme içerisinde uyuşturucu madde satış yaptığı tespit edildi. Ekipler, İ.A.'yı günler süren takibe aldı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşan ekipler dün gece saat 02.00'de şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı anda operasyon için düğmesine bastı. Ekipler şahsın ikametinde ve iş yerinde adli arama yaptı. Yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticareti geliri olduğu tespit edilen para ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zehir taciri İ.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.