İhlas Haber Ajansı

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Cam kavanoz içinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Söke ilçesinde durdurulan araçta cam kavanoz içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsünün ehliyetine beş yıl el konuldu, 9 bin 410 lira ceza uygulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan araçta cam kavanoz içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsünün ehliyetine beş yıl el konuldu, 9 bin 410 lira ceza uygulandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Tuzburgazı Mahallesi'nde şok yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında C.A (38) isimli şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada cam kavanoz içerisinde 20 gram esrar ele geçirildi. Sürücüye 9 bin 410 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

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