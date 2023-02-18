Cam kavanoz içinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki şahsın yanında bulunan çuval içerisindeki kavanozların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan Ö.İ ve T.K isimli şahısların yanında bulunan çuval içerişimde 3 ayrı kavanoz içerisinde toplam 113,2 gram kubar esrar ve 4,5 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ediyor.