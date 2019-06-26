Çam ormanı içinde saklı cennet, Belenova mesire alanı

Belenova Gedik mevkisinde 10 hektar ve bin 200 rakımlı, çam ormanından oluşan ve yanında gölet bulunan alan kış aylarında da hizmet verdi. Mesire alanı kır lokantası içerisinde aynı zamanda, çocuk oyun alanı, otopark, yürüyüş yolu alanlarıyla doğanın içerisinde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturuldu.

Çevre köylülerin ürünlerini satabilecekleri doğal ortamda yetiştirdikleri sebze, meyve ve kurutulmuş bakliyatlarını Kuyucak Belediyesi tarafından hazırlanan sergi alanlarında satışa sunacaklar. Doğal pazarda tezgah açacak olan köylüler, taze ürünlerini aracısız olarak satma şansına kavuşacakları için, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e teşekkür ettiler.

Turizm yaşam alanı haline getirildi

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "İlçemize çok güzel bir turizm yaşam alanı daha kazandırdık. Doğal orman yapısında bulunan çam ağaçlarından oluşan mesire alanında kır lokantası ile birlikte halkımızın kış ve yaz aylarında sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği alanlar oluşturduk. Halkımıza şehrin stresinden uzakta, dinlenebilecekleri ve aynı zamanda da doğanın tadını çıkarabilecekleri alternatif turizm alanı haline getirmiş bulunuyoruz” diye konuştu.