Çamaşır makinesi ve sakız kutusundan uyuşturucu çıktı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, bir evde uyuşturucu madde satıldığını tespit eden ekipler Hacıfeyzullah Mahallesi'ne baskın düzenledi. Yapılan aramada ise çamaşır makinesi içine gizlenmiş vaziyette poşet içerisinde 394 gram esrar, TV ünitesi önünde bulunan sakız kutusu içerisinde ise 24 gram esrar maddesi ele geçirildi. Evde bulunan M.G., ve Y.G., isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.