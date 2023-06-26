Cami kapalı, mescit güvenli değil, cemaat tepkili

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan 200 yıllık cami iddiaya göre Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kapatılmasının ardından ibadetlerini rutubetli binada gerçekleştiren cemaat duruma tepki gösterirken, kapatılan caminin en kısa sürede tekrar açılmasını istiyor.

Didim'in ilk yerleşim yeri ve en eski mahallesi olan Hisar Mahallesi'ndeki Hisar Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restore edilmişti. Bir yılı süren restorasyon çalışmaları sırasında kapalı olan camii, yeniden ibadete açılmıştı. 588 bin 820 TL'ye mal olan caminin iç ve dış duvarları, iç tavan ve direkleri ile çatısında onarım yapılmıştı. 2022 yılının Temmuz ayında, yapının bir duvarında açılma meydana geldiği tespit edilmesinin ardından camii güvenlik gerekçesi ile ibadete kapatıldı. Gerekli onarımın yapılarak yeniden ibadete açılacağı söylenmesine rağmen, mahalle sakinleri tarafından aradan geçen bir yıllık sürede bir adım atılmadığı ileri sürüldü.

"Afişli uyarı"

Caminin kapısında, “Cami Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kapatılmıştır” ve “5 vakit ve cuma namazı caminin arkasındaki mescitte kılınmaktadır” yazıları asılırken, mahalle sakinleri ve cemaat namazlarını güvenli olmayan ve önceki yıllarda okul binası olarak kullanılan rutubetli yapıda gerçekleştirmeye başladı. Mahalle sakinleri ise yaklaşık 4 ay önce caminin bir an önce ibadete açılması için bine yakın imza topladıkları öğrenilirken, süreç içerisinde bir adım atılmaması tepkileri de beraberinde getirdi.

“Bu ayıba son verilsin”

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına konuşan ismini vermek istemeyen mahalle sakinleri ile cami cemaati ise, “Bir yıldır cami kapalı; içerisi rutubet olan, çatısı akan ve pis kokan yerde ibadetimizi yapıyoruz. Böyle şey olmaz. Bazıları da dışarıda namaz kılıyor. Camimizi restore ettiler ama sonra da kapattılar. Restore edilsin ama öncelikle sağlam bir yer olsun. Yaz günü cemaat ter içerisinde namazını kıldı. Biz yetkililere sesleniyoruz. Bu durum Didim'e ve buraya yakışmıyor. Dışarından ilçeye gelenlere de ayıp oluyor. İmza topladık ama sonuç yok. Lütfen bu ayıba bir son versinler” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.