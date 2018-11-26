Camideki 6 klimanın borularını çaldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenledi operasyonda bir camide bulunan 6 adet klimanın bakır borularını çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 24 Kasım günü saat 18.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesinde bulunan Mustafa Adalıoğlu Camisi'nde 4 adet salon tipi ve 2 adet duvar tipi klimaların bakır boruların ve kablolarının çalınması olayı ile ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde hırsızlık olayının şüphelisi A.S. (57) tespit edilerek yakalandı. Gerekli işlemlerin yapılasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.