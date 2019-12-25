Caminin musluklarını güpegündüz çaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, güpegündüz camiye gelen hurdacı, yoldan gelen geçenlere aldırmadan abdesthanedeki tüm muslukları çaldı.

Olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan Konak Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle ile ikindi vakti arasında el arabasıyla camiye hurdacı, etrafı kontrol ettikten sonra abdesthaneye girdi. Birkaç dakika sonra cebine koyduğu musluklarla geri dönen hurdacı, çaldığı malzemeleri çuvalın içine gizledi. Yoldan gelen geçenlere aldırmadan ikinci kez abdesthaneye dönen hurdacı, yine aynı şekilde cebine koyduğu musluklarla geri geldikten sonra, bu kez el arabasını hızla sürerek bölgeden uzaklaştı.

İkindi namazı öncesi abdest almak için abdesthaneye giren cemaat, lavabo ve tuvaletteki tüm muslukların çalındığını görünce büyük şok yaşadı. Evlerine dönerek abdest almak zorunda kalan cami cemaati duruma tepki gösterdi. Cami cemaatinden Abdi Sunmaz, “Caminin musluklarını çalmışlar. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Ayıp, böyle şey yapılır mı? Biri buraya gelse tuvaletini dahi yapamayacak. Hepimiz abdest almak için evlerimize gitmek zorunda kaldık” dedi.

Cemaat not ile uyarıldı

Camideki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini tespit ettiği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Tüm muslukların çalınması nedeniyle kullanılamaz hale gelen abdesthanenin girişine “Bütün çeşmelerin sökülüp çalınması nedeniyle camimizin tuvaleti geçici olarak hizmet verememektedir” notu asıldı.