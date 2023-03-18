Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı Didim'de törenle kutlandı

Yıl dönümü törenle kutlandı.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümü dolayısıyla çelenk koyma töreninin ve ardından kutlama programı gerçekleştirildi. Didim kent meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe protokolünce Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından Didim Yenihisar Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Yenihisar Anadolu Lisesi Müdürü Remzi Devrim gerçekleştirdi. Devrim, konuşmasının başında Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremde hayatını kaybedenleri anarken yaralılara acil şifalar diledi.

Çanakkale Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Okul Müdürü Devrim, "108 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale. Rüyası rüyamız, davası davamız, sevdası sevdamız Çanakkale. Her karış toprağında canların sebil olduğu, Bedir'in aslanlarını imrendiren kahramanlıkların diyarı Çanakkale. Adına destanlar yazılan, anaların ağıt, genç kızların türkü yaktıkları Çanakkale. Denizinde ve toprağında ehli salibin savletini kıran, o demir çemberi göğsünde parçalayan Çanakkale. Bugün; Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi; dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve de Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının zirve noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Devrim'in konuşmasının ardından öğrenciler, İstiklal Marşı ile günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Yenihisar Anadolu Lisesi öğrencileri müzik eşliğinde Çanakkale Zaferi'ni anlattı. Kutlamaların sonunda 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İlçe protokolünce ödülleri verildi.

Programa, Söke Kaymakamı ve Didim Kaymakam vekili Ümit Hüseyin Güney, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, şehit aileleri ile gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.