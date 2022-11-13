Canlarını hiçe sayarak dakikalarca yolculuk yaptılar

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kapağa oturarak yolculuk eden iki vatandaş görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Olay, öğle saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Köşk ilçesinde trafiğin en yoğun olduğu saatte karayolu üzerinde ilerleyen kamyonet kasasındaki vatandaşların tehlikeli yolculuğunu görenler gözlerine inanamadı. Hayatlarını hiçe sayan iki vatandaş, kamyonetin kasasındaki kapağa oturup dakikalarca yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar diğer sürücüler tarafından görüntülenirken, kamyonet kasasında 2 kişinin daha bulunduğu görüldü. Yolculuk kamyonet sürücüsünün ana yoldan çıkarak tali yola girmesi ile son buldu.