Çaresizlikten değil, ekmek parası için geceyi sokakta geçiriyorlar

Aydın'ın Efeler ilçe merkezinde kurulan asırlık Salı Pazarı, renkliliği ve barındırdığı kültür kadar ilginç hayat hikayelerini de içinde barındırıyor. Ekmek parası kazanmak için salı günleri, pazarda tezgah açan pek çok kişi geceyi sokağa serdikleri yataklarda geçiriyor.

Evleri olmadığı için değil ekmek parası kazanmak için pazarın kurulacağı günün gecesi tezgahlarının başında sokakta yattıklarını belirten pazarcılar, “Kış gecesi de olsa soğukta yatmaktan şikayetçi değiliz. Yeter ki ekmeğimizi kazanıp evimize bakalım” diye konuştular.

Satışlar iyi olduğunda pazarcılığın çok keyifli ve güzel meslek olduğunu ancak pazarcılığın da zorluklarının olduğunu belirten İbrahim Usta, “Beş çocuğum var, pazarcılıktan kazandığım parayla çocuklarımın nafakasını kazanmaya çalışıyorum. Sabah erkenden pazarda tezgah açabilmek için araba şart. Ancak bizim arabamız olmadığı için pazara akşamdan gelmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle geceyi tezgahın başına serdiğimiz yatak yorgan içinde geçiriyoruz. Dışardan bakıldığında çok zormuş gibi görünse de bize zor gelmiyor. Çocukluğumuz dağlarda çobanlık yapmakla geçti. Açık alanda yatıp kalkmaya alışığız. Yani evsizlikten değil işimiz gereği pazartesi akşamları sokakta yatıyoruz” dedi:

İbrahim Usta gibi geceyi sokakta geçiren pazarcılardan Mustafa Çağlar ise, Aydın pazarına İzmir'den geldiği için kendisinin de geceden tezgah açıp, tezgahın başında sabahladığını söyledi.