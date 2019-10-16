Çarıklar Mahallesi muhtarlık ofisine kavuştu

Germencik'te değişim sürüyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş hizmet ve yatırımlarına hız kesmeksizin devam ediyor.

Son olarak Germencik Çarıklar Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Fuat Öndeş burada muhtarlık ofisi ve aynı zamanda aile hekimliği muayene alanı olarak kullanılacak binanın açılışını gerçekleştirdi. Germencik Belediyesi tarafından yaptırılan ve Çarıklar mahallesinin hizmetine sunulan muhtarlık binasının açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından Çarıklar göleti ve halı sahayı ziyaret eden Öndeş Çarıklar Muhtarı Hasan Koç'tan bilgi alarak yapılması gereken proje ve çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Göreve geldiği günden bugüne günde 16 saatten fazla çalıştığını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş modern bir ilçe tesis etmek için proje ve yatırım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Öndeş “Ben sadece ilçe merkezimizde değil birer inci tanesi olarak nitelendirdiğim, öyle gördüğüm köylerimizde de bu güzel değişimi hissettirecek adımlar atıyorum. Günde 16 saat çalışıyorum. Mesai kavramı gözetmeksizin, gece gündüz hizmet etmek için, daha fazla ne yapabiliriz diye uzun mesailer harcıyoruz. Bugün muhtarlık ofisi ve aile hekimliği muayene alanı olarak hizmet verecek binamızın açılışını gerçekleştirdik. Muhtarımızın bir talebi olmuştu ve biz de bu talebi vakit kaybetmeden yerine getirdik. Çarıklar mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Çarıklar ile ilgili proje ve faaliyetlerin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Öndeş, şunları kaydetti:

“Çarıklar tıpkı Germencik'imizin diğer mahalleleri gibi eşsiz güzellikte bir mahallemiz. Bu köyde incirin en kalitelisi yetişiyor. Tarımsal anlamda önemi büyük ve tanıtılması gereken bir yer. Bu bağlamda proje ve çalışmalarımız aralıksız olarak sürecek. Gölet ve halı saha ile ilgili gerekli bilgileri muhtarımızdan aldım. Bu konuda Germencik Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yapmak zorundayız. Çünkü biz hizmet için varız. O sebeple bu koltuktayız.”

Mahalle muhtarlığı binasının açılışından dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduğunu söyleyen Çarıklar Mahalle Muhtarı Hasan Koç Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti. Koç “Başkanımızdan Allah razı olsun. Talep ve beklentilerimizi ilettik. Bunlardan birisi olan muhtarlık binası talebimiz yerine getirildi. Hizmet ve yatırımlardan çok memnunuz. Teşekkür ederim.” dedi.