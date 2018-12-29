Çarıklar Muhtarı Başkan Akın'a teşekkür etti

Germencik Çarıklar Mahallesi Muhtarı Hasan Koç, Germencik Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Ümmet Akın'a teşekkür etti.

Germencik Belediyesi tarafından 2 yıl önce Çarıklar Mahallesi'ne yapılan Kuran Kursu, Okuma Evi, Meydan ve Düğün Salonu hizmetlerinden dolayı Çarıklar Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri Başkan Ümmet Akın'a teşekkür etti.

Çarıklar mahalle muhtarı Hasan Koç, mahallelerine gelen hizmetlerden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “Başkanımız Ümmet Akın'a 2014 yılında seçimler sonrasında Çarıklar Mahalle imamımız Ahmet Karasoy ile bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde Mahalle meydanımızın durumunu arz ederek bir imam lojmanı ve okuma evi projesi için hazırlıklara başlayan Başkanımız gelip isteklerimizi yerinde inceledi. Mahallemize de güzel bir eser bırakmak istediğini dile getiren Başkanımız hazırlattığı proje ve verdiği talimat ile Selçuklu mimarisinin izlerini yansıtan bir Kuran Kursu, okuma evi ve meydan yaptırdı. Projede emeği geçen başta Ümmet Akın Başkanımıza ve Fen İşleri ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın Çarıklar mahallesinde gerçekleşen projeler hakkında güzel dileklerinden dolayı Mahalle halkına teşekkür ederek, “Muhtarımızın da bahsettiği gibi bizi ziyareti esnasında mahallenin bazı taleplerini ilettiler. Bizlerde bu taleplere duyarsız kalamazdık. Derhal ekiplerimiz mahalle halkımızın bu taleplerini yerine getirmek için çalışmalarına başladılar ve çok kısa bir sürede bu projeleri hayata geçirdiler. İyi dileklerinden dolay Muhtarımıza, Çarıklar Mahalle halkımıza ve projelerin yapımında emeği olan ekibime ben teşekkür ediyorum. Çarpık yapılaşmayı önleyebilmek adına ve Mahallenin çehresini değiştirecek bir proje ile güzel bir eser bırakabildiysek ne mutlu bizlere. Bu yalnızca benim değil ekip, takım çalışması ile gerçekleşen bir eser. Emeği geçen ekibime ve herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.