İhlas Haber Ajansı

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Çarşı ve sokaklarda arife yoğunluğu

Aydın’da Kurban Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Aydın'da Kurban Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da arife gününde yoğunluk yaşandı. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın ederken, tatlıcılar da uzun kuyruklar oluştu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar da giyim mağazalarına giderken, marketler ve kuruyemişçilerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Aydın'da artan hava sıcaklığına aldırmadan çarşıya çıkan vatandaşlar bayram alışverişlerini yaparken, dükkanlarını açan esnaflar ise beklenen yoğunluğun olmadığına dikkat çekti.



Trafik ekipleri de gün boyu şehir merkezinde önem alarak oluşan araç yoğunluğunun önüne geçmek ve trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için usulsüz parklanmaları kontrol etti.

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