Çatıdan düşen şahıs yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatısındaki borulara izolasyon yaparken merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metrelik yükseklikten beton zemine çakılan şahıs yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitedeki apartmanın çatısına merdiven ile çıkan vatandaş, boruları izolasyon yapmak isterken merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle yerde hareketsiz bir şekilde kalan talihsiz adamın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.