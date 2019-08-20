Çay ocağına uyuşturucu baskını

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir çay ocağına yaptığı operasyonda uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim KOM Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde imal, ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Çamlık Mahallesinde faaliyet gösteren çay ocağına operasyon düzenlendi. İşletmede yapılan aramada H.O. ve M.Z.S. isimli şüphelilerin üzerinde 2.80 gram Skunk maddesi ile çay ocağı içerisinde 18 adet satışa hazır vaziyette 18.26 gram Skunk maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 735 TL ve çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden Ç.D. isimli şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.