Çaylı Mahallesi isteğine kavuştu

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çaylı Mahallesi'nde yapımına başlanan çok amaçlı sosyal alan çalışmalarında sona gelindi.

Kentin eksiklerinin giderilmesi için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Çaylı Mahallesi Osmanlar mevkiinde yapımına başlanan çok amaçlı sosyal alan projesini tamamladı.

Mahalle sakinlerinin düğün ve sünnet gibi cemiyetlerini rahatlıkla yapabilmesi için yaklaşık 300 metrekare alana sahip yapının kullanıma açıldığını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Sosyal alanın çevresine taş duvarımız örüldü. Zeminimiz ve çatımız tamamlandı. Bir mahallemizin daha talebini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Çaylı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Şengül; “Başkanımızın mahallemizi ziyareti sırasında sosyal alan yapılması için talepte bulunmuştuk. İsteğimizi yerine getirdi ve belediye ekipleri çalışmalara başladı. Sosyal alanımız tamamlandı. Şahsım ve mahallem adına başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.