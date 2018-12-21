ÇEKÜL Vakfı'nda İncirliova sunumu yapıldı

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Bilgi ve Belge Yöneticisi Osman Torun ve Kent Belleği Koordinatörü Mehmet Akkaya tarafından ÇEKÜL Vakfı'nın İstanbul'da bulunan genel merkezinde gerçekleşen bilgilendirme sunumuna, vakıf Başkanı Prof.Dr. Metin Sözen başkanlığında, aralarında kent plancısı, mimar ve kent uzmanlarının da olduğu bir ekip katıldı.

“Kültür Kenti'nden Kent Kültürü'ne İncirliova” başlıklı sunumda İncirliova'nın kültürel, tarihi ve doğal mirası, şimdiye kadar belediye tarafından gerçekleştirilen çeşitli proje ve işbirlikleri, restorasyon süreci tamamlanmak üzere olan İncirliova Anadolu Yörük ve Devecilik Kültür Müzesi çalışmaları hakkında güncel gelişmeler paylaşılarak, teknik uzmanlardan oluşan katılımcı ekibin paylaşılan konularla ilgili görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı.

İncirliova'nın postansiyel olanaklarını harekete geçirmede tüm kişi ve kurumlarla işbirliğine açık olduklarını belirten İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, “Kültürel, tarihi ve doğal mirasın korunması ve yaşatılmasında bilinçli ve ortak çabaların olumlu sonuçlar verdiğini, Türkiye'de ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği'nin desteği ile gelişen kent kültürü odaklı proje ve etkinliklerin özellikle yerel yönetimler için çok değerli olanaklar içerdiğini söyleyerek ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği'ne, tüm bu girişimlerin var olmasında çok önemli rol oynayan vakıf başkanı Prof.Dr. Metin Sözen'e kentimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Toplantıya başkanlık yapan Prof.Dr. Metin Sözen ise, kent kültürünün korunması ve yaşatılmasında yerel yönetimlerin bu konuları sahiplenmesinin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirterek, yerelden başlayan bu tür bilinçli sahiplenme ve projelerin çevresine ve diğer kentlere de pozitif katkılar yaptığını, geçen süreçte iyi örnek uygulamalarının var olmasıyla birlikte pek çok kent müzesi ve projenin geliştiğini, İncirliova'da şimdiye kadar yürütülen çalışmaların umut verici olduğunu, özellikle kent müzesinin kurulma sürecinde tüm ekip olarak bilgi ve deneyimlerini paylaşarak sürecin ilerlemesine katkı sunacaklarını söyledi.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında her çarşamba yapılan Kent Toplantıları buluşmasında; ÇEKÜL Uzman Ekibi, Anadolu'da her ölçekteki yerleşim yerlerinin yöneticileri ve kent temsilcileri tasarım, uygulama, işlevlendirme ve yeni kavramlar, yaklaşımlar etrafında bir araya geliyor. Kentler bu toplantılarda rapor ve sunumların eşliğinde doğal-kültürel varlıklarını tanıtarak, kendi çalışmaları, projeleri ve geleceğe dair planlarını sunarak toplantı ekibinin görüş ve önerileri alınıyor.