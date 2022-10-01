Celebrity Apex Kuşadası'nda

Dünyanın en büyük cruise şirketlerinden biri olan ve en büyük gemileri filosunda bulunduran Royal Caribbean Cruise International'ın yeni gemisi Celebrity Apex, Türkiye'ye ilk seferini gerçekleştirdi.

2020 yılında son teknoloji ile inşa edilen 18 katlı, 12500 gros tonaja sahip, 1004 feet uzunluğunda 128 feet genişliğinde ve 2910 kişi kapasitesine sahip, ABD'li Royal Caribbean'in yeni gemisi olan Malta bayraklı Celebrity Apex sabah saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ege Port yolcu limanına yanaştı. 2 bin 900 yolcusu ve bin 320 personeli ile Kuşadası Ege Port Yolcu Limanı'na yanaşan gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı yolcuların bir kısmı İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes, Meryemana, Didim ve Pamukkale'deki ören yerlerine tur otobüsleri ile giderken, tur programına katılmayan yolcular Kuşadası çarşılarına yöneldi.

18 katlı ve son teknolojiyle 2020 yılında inşa edilip suya indirilen Celebrity Apex kruvaziyer gemisinin Türkiye ve Kuşadası'na ilk seferini gerçekleştirdiğini belirten Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, “Celebrity Apex 2022 yılı içinde Kuşadası'na 2 sefer düzenleyecek. Yine Apex isimli kruvaziyer gemisinin ikiz kardeşi olarak adlandırılan Celebrity Edge isimli kruvaziyer gemisi de önümüzdeki günlerde limanımızı ziyaret edecek" dedi.

Kuşadası Ege Port yolcu limanına Celebrity Apex isimli kruvaziyer ile birlikte, Malta bayraklı Azamara Quest ve Malta bayraklı Celestyal Olympia isimli kruvaziyerlerin de geldiğini belirten Güngör, Kuşadası yolcu limanına toplam 4 bin 975 yolcunun geldiğini belirtti.