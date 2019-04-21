Celestyal Crystal Kuşadası'na İlk Seferini Gerçekleştirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2019 yılında ilk seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisi, çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz toplam 620 turist getirdi.

Sabah 09.30 sıralarında 620 yolcu ve 389 mürettebatıyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan gemiden inen ABD'li ve İngiliz turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katıldı. Tur programına katılmayan yolcular Kuşadası çarşılarına yöneldi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, “Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisinin 2019 sezonu boyunca 40 sefer düzenleyerek, Yaklaşık 36 bin turisti Kuşadası'na getirecek. 2019 Şubat ayında başlayan ve bu güne dek 14 gemi ile 13 bin 750 yolcu ağırladıklarını belirten Güngör, “ Kuşadası Ege Port limanına düzenli seferlerini gerçekleştiren Celestyal Cruise firmasının dışında 35 tane büyük Amerikan gemisi Kuşadası'na sefer düzenleyecek” dedi.

Yunanistan'ın Grit adasından gelen Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli gemi Kuşadası Limanından Pire limanına gidecek.