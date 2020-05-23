Çelikler Holding, yatırım bölgesindeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde ilk 5'te yerini alan Çelikler Holding, yatırımlarının bulunduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Aydın'da, Sultanhisar ve Kuyucak ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara firma tarafından gönderilen yardım kolilere Vefa Grubu tarafından ulaştırıldı.

Her Ramazan Ayı'nda ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar ve mahalle muhtarlarıyla iletişim halinde hayata geçirilen bu uygulama, bu yıl dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık dolayısıyla, ilgili yerel yönetimlere ek olarak, Vefa Grubu'nun desteği ve yönlendirmesi ile gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi hanelerin güzel bir Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı geçirtmek maksadıyla yapılan yardımlar, dağıtılan yardım kolileri bölge halkını mutlu etti.