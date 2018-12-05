Cemal Safi'ye Vefa Gecesi büyük beğeni topladı

Nazilli Belediyesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi'nin katkılarıyla Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan Gelin Birlik Olalım' adlı Cemal Safi'ye Vefa Gecesi büyük beğeni kazandı.

Nazilli Belediyesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi'nin katkılarıyla Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu Başkanı Mukaddes Yüksel tarafından hazırlanan ve kanun üstadı Murat Sezar ve saz arkadaşlarının sunumuyla gerçekleştirilen ‘Gelin Birlik Olalım' adlı Cemal Safi'ye Vefa Gecesi izleyenlerin beğenisi topladı.

Yaklaşık 2 saat süren programda Cemal Safi'nin yazdığı şiirlerden bir dörtlük okuyarak izleyicilere teşekkür eden Yüksel, “Topluluğumuz en yakın zamanda yeni programlarla vatandaşlarımızın karşısına çıkacak. Hazırlamış olduğumuz programda desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız İbrahim Küçük'e, Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'a, Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanımız Afet Gök Heuschele'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapı çalışmalarının yanında, kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında büyük atılımlar yaptık. Her yıl düzenlediğimiz kültür ve edebiyat festivallerimiz ile Türkiye'ye mal olmuş onlarca şair ve yazarımızı sanatseverlerle buluşturduk. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.