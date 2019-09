Cemil Şahin; “Hayvan sağlığında sosyal güvence elzemdir”

Veteriner hekimlik mesleğinin hayatın ve toplumun neredeyse her alanına temas eden, büyük özverilerle, zor şartlar altında icra edilen dünyanın en kutsal mesleklerinde bit tanesi olduğunu vurgulayan Oda Başkanı Cemil Şahin, “Ancak sahada mesleğini icra eden, özellikle serbest çalışan klinisyen hekimlerimiz, mesai mevhumu gözetmeksizin, büyük riskler altında yetiştiricilerimize ve evcil hayvan sahiplerimize sağlık hizmeti sunarlarken, veresiye hesaplar nedeniyle de büyük bir finansman desteği sunuyorlar. Kaba tabirle, sıfır faizli, uzun vadeli, ödeme günü belirsiz sağlık kredisi veriyorlar. Birçok meslektaşımız ücretlerini çok uzun vadelerde tahsil edebildiği gibi zaman zaman da ödemelerini asla alamamakta, alacaklarını silmek zorunda kaldıkları için de emekleri ve işletme maliyetleri heba olmaktadır. Meslektaşlarımız maddiyatı her zaman sağlığın ve hizmetin gerisine atmaktadır. Bir vakaya gittiklerinde, ortada hasta bir canlı varken, para pul konuşarak zaman kaybetmektense hızlı bir şekilde hastaya müdahale etmekte ve can derdiyle uğraşmaktadırlar. Ancak yapılan işlemlerden sonra maalesef çoğu kez peşin ödeme alınamamakta ve veresiye hesaplar çığ gibi büyümektedir. Yine bunun yanında, yapılan işlemlerde ödeme alınmasa dahi serbest meslek makbuzu ve fatura gibi kesildiği için tahsil edilemeyen paranın vergi yükü de meslektaşlarımızın sırtına külfet olarak binmektedir” diye konuştu.

“Veterinerler KOSGEB desteklerinden faydalanamıyor”

Veterinerlerin nace kodu problemi nedeniyle KOSGEB teşviklerden de faydalandırılmamakta olduğuna dikkat çeken Şahin, şöyle konuştu:

“Özetle hayvan sağlığına veresiye hesaplarla finans desteği dahi sağlayan meslektaşlarımız devletimizden finansman desteği alamamaktadır. Bu sistem maalesef hem hekimler için hem de yetiştiricilerimiz için sürdürülebilir değildir. Yetiştiricilerimizin büyük çoğunluğu desteklemelerini ve satmış oldukları ürünlerin ücretlerini zamanında alamamaları, Tarım-Hayvancılık sektörünün karlılığının ve yapılabilirliğinin günden güne düşmesi nedeniyle, hasta hayvanları için veteriner hekimlere zamanında haber verememekte, koruyucu hekimlik uygulamalarına bütçe ayıramamaktadır. Dolayısıyla, gerekli koruyucu tedbirlerin alınamaması ve veteriner hekimlere son çare olarak müracaat edilmesi nedeniyle de hem hasta hayvanların büyük bölümü yaşamını yitirmekte hem de özellikle insan ve toplum sağlığını da tehdit eden zoonoz hastalıklar hızlı bir şekilde, işletme içerisine ve çevre işletmelere yayılmaktadır. Devletimiz son zamanlarda kararlılık ve azim göstererek kalıntı takibi, istatistik ve gözlem için ilaç takip sistemini, e-reçete uygulamasını ve biyolojik ürün takip sistemini devreye almıştır. Tüm bunları düşünüp uygulamaya koyabilen, büyük özveriyle bu hususlarda çalışma yürüten devletimizin hayvancılıkta sosyal güvence sistemini de aynı kararlılık ve serilikle devreye sokabileceğinden eminiz. Mevcut hayvanlarımızı koruyup genetik kapasitelerini yükseltmek, sağlıklarını ve sağlık harcamalarını sosyal güvenceye almak bu noktada ithalat seçeneğine göre çok daha ekonomik ve sürdürülebilir olacaktır. Bu minvalde yapılacak çalışmalar ülke hayvancılığımızı, hayvan sağlığını, toplum ve insan sağlığı ile gıda güvenliğini yukarılara taşırken, yetiştiriciliğin sürdürülebilirliğini, hayvan severlerin evcil hayvanlarını refah içerisinde beslemelerini, kayıt ve rapor sisteminin de daha verimli ve saha gerçekleriyle çok daha uyumlu şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Biz bu hususta meslek camiası olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Devletimizin de acil şekilde bu konuda etkin çalışmalar gerçekleştirmesini bekliyoruz”