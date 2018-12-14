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Cenaze aracına sığınan yavru kedi, donmaktan kurtarıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bağlı Dikmen Mahallesi’nde annesi tarafından terk edilen yavru kedinin imdadına cenaze aracı yetişti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bağlı Dikmen Mahallesi'nde annesi tarafından terk edilen yavru kedinin imdadına cenaze aracı yetişti. Bir görev dolayısıyla bölgeye gelen cenaze aracının şoförü tarafından donmaktan kurtarılan yavru kedi kendine geldikten sonra sahiplendirildi.


Karacasu Dikmen Mahallesi'ne göreve giden Kuyucak Belediyesi'ne ait cenaze aracının şoförü Mehmet Küçüktürkeş, bölgede beklediği sırada soğuktan donmak üzere olan yavru kediyle karşılaştı. Hareket kabiliyetini yitirmek üzere olan yavru kediyi araca alan Mehmet Küçüktürkeş, aracın kaloriferlerini yakarak kediyi uzun süre ısıttı. Bir müddet sonra kendisine gelen sevimli hayvan cenaze aracından ayrılmak istemedi. Araçta ısıtılıp kendine geldikten sonra karnı doyurulan kedi bölge çok soğuk olduğu için sahiplendirildi.

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