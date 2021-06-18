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Cep telefonu hırsızları yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde iki işyerinden cep telefonunu çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki işyerinden cep telefonunu çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Yunus caddesi üzerinde bulunan işyerinde ve yine aynı cadde üzerinde bulunan emlakçıda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan araştırmalarda şüphelilerin S.K., A.K. ve H.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların önce işletmeye gelerek işletme sahibinin telefonunu çaldıkları akabinde emlakçılık yapılan işletmeye giderek işletme çalışanının telefonunu çaldıkları Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Şahıslar yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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