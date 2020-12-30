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Cephanelik gibi otomobil polise takıldı

Aydın’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 10 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait 10 adet şarjör ve 13 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Aydın'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 10 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait 10 adet şarjör ve 13 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacı ile yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen operasyonda, şüphelendikleri bir otomobili durduran polis ekipleri otomobilde yaptıkları aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 10 adet şarjör, 13 Adet 9 mm çapında fişek ele geçirdi. Operasyon kapsamında yakalanan N.E ve A. Ö. isimli şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçundan soruşturma başlatıldı.

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