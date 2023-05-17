Çerçioğlu destek verdi, kadınlar iş ve aş sahibi oldu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gün yapmak yerine üretim yapmak için bir araya gelen ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun destekleri ile kooperatifleşen kadınların yaptıkları hamur işleri marka oldu. Bir yandan iş sahibi olup diğer yandan da ekonomik özgürlüklerine kavuşan kadınlar kendilerine önder olan Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Yenipazar ilçesinde geçtiğimiz yıllarda üretim yapmak için bir araya gelen kadınlar, hemcinslerine örnek oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hem makine teçhizatı desteklemesi yapılan, hem de Halk Ege Et üzerinden yeni satış kanalı açılan kadınlar faaliyetlerini Yenipazar Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi olarak sürdürüyor. Elinin hamuru ile adeta ekonomiye yön veren kadınlar üretip kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Başkan Çerçioğlu destek verdi, hem üretim kapasitesi hem de kazançları arttı

Aydın'da yaşayan kadınların ilin coğrafi ve iklimi bakımından doğarken şanslı olduğunu Özlem Çerçioğlu gibi Büyükşehir Belediye Başkanı'na sahip olmaları dolayısıyla ise 2 kez şanslı olduğunu belirten Kadın Kooperatifinin Başkanı Fadime Özkan, desteklerinden dolayı ‘Topuklu Efe' unvanlı Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na müteşekkir olduklarını söyledi. “Başkan Çerçioğlu olmasa bu kooperatif olmazdı” diyen Başkan Özkan, “Sorumluluk sahibi bir insan için üretmek çok güzel bir duygu. Hele bir kadın veya anne için bu duyguyu yaşamak tarif edilemez. Yenipazar ve çevresinde çalışıp üretmek isteyen her kadın bu kooperatiften faydalanıyor. Artık bir marka olduk. Ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile hem üretim kapasitemiz arttı, hem de maliyet düştü. Önümüz yaz, çalışan veya kış hazırlığını kendisi yapamayan kadınlarımızın kış hazırlığını da sipariş üzerine yapıyoruz” diyerek kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.