Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu ile yangınzedeleri ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Bodrum'da meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, berberindeki heyet ile birlikte vatandaşlar ile görüştü. Yeniköy Mahallesi'ne geçen heyet, yangın sonrası kurulan Bodrum Koordine Merkezi'ni de ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve muhtarlardan yangınlar ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ile birlikte yangından zarar gören Yukarı ve Aşağı Mazı, Bozalan ve Türkevleri mahallelerine geçti.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, paylaşımında “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Bodrum'un yangından etkilenen bölgelerindeyiz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerine yer verdi.