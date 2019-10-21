İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çerçioğlu muhtarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlar toplantısının üçüncüsü düzenlendi.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İlçe belediye başkanlarının muhtarlar ile bir araya geldiği toplantıda Aydın ilinin sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri konuşuldu.


Görevlerine yeni başlayan muhtarları tebrik eden Başkan Çerçioğlu, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu söyledi. Aydın il genelinde yapılan yatırımlarla ilgili katılımcılara bilgi veren Başkan Çerçioğlu, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı ve tüm katılımcılara verdikleri katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.