Çerçioğlu ve Günel, Kuşadası esnafını birlikte ziyaret etti

CHP Adayı Ömer Günel gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak; “Milletvekilimiz Bülent Tezcan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu Kuşadası'na büyük ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir uyum içindeyiz. Şehrimizin sorunlarını ivedilikle çözmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kuşadası bizim dönemimizde son 30 yılda almadığı yatırımları alacak. Kentimizi elbirliği içinde hak ettiği noktaya taşıyacağız. Hemşerilerimizin bize olan güvenini inancını boşa çıkarmayacağız. Biz sadece seçimden seçime sokağa çıkanların aksine yıllardır vatandaşlarımızla birlikteyiz. Dertlerini sorunlarını ve çözümlerini biliyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Derman Belediyecilik anlayışı ile bu şehirde yaşayan herkesin yüzünün gülmesini sağlayacağız” dedi.

Aydın Milletvekili ve PM üyesi Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel esnaf ziyaretinden sonra dünya rehberler günü dolayısı ile düzenlenen yemek organizasyonuna katıldı.