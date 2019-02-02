Çerçioğlu ve Günel seçim ofisini birlikte açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in seçim ofisi açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim ofisine kendisini ve Başkan Günel'i desteklemeye gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle gelen Başkan Çerçioğlu'na CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in yanı sıra Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ile Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve şehir dışında olan ilçe yönetimini temsilen İYİ Parti Kuşadası Meclis Üyesi Hayati Atlı eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu, KUŞATAK projesinin bitirilerek 1 Mart'ta vatandaşların hizmetine açılacağını, böylece Kuşadası için yaptıkları hizmetlere bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'na 5 yılda 241 milyon lira yatırım yaptığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Bundan 5 yıl önce neredeyse haftada iki gün su kesintisi yaşanıyordu. 18 adet sondaj kuyusuyla su sorununun önüne geçtik. 5 yılda Kuşadası'na 241 milyon lira yatırım yaptık. Sizlerin desteğiyle Ömer Başkan'la birlikte şimdiye kadar yaptığımızın iki katını yapacağız” dedi.

Başkan Çerçioğlu, uzun yıllardır bitirilemeyen KUŞATAK Projesi olarak bilinen Kuşadası-Davutlar-Güzelçamlı grup kanalizasyon işinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından bitirilerek 1 Mart itibarıyla hizmete açılacağının müjdesini verdi. Başkan Çerçioğlu “Bu projeyi bitirmek de bizlere nasip oldu. Kuşadası'na 50 yıldır yapılmayan işleri 5 yılda tamamladık. Biz hizmet üretiyoruz. Kuşadası'nda 109 kilometre yol, ASKİ'yle de 432 kilometre hat çalışması yaptık. Ömer Başkan'la birlikte önümüzdeki dönemde de Kuşadası'na, Aydın'a hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu, milletvekilleri Tezcan ve Bülbül ile il başkanı Çankır ve Başkan Günel tarafından yapıldı. Başkan Çerçioğlu, Ömer Günel'e yeni seçim ofisinin hayırlı olmasını diledi.