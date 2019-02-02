Çerçioğlu ve Öndeş, Germencik seçim ofisini birlikte açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Fuat Öndeş'in seçim bürosu açılışına katılarak Germenciklilerle buluştu.

Germencikliler Başkan Çerçioğlu'na ve Başkan Öndeş'e desteklerini göstermek için açılışa yoğun ilgi gösterdi. Açılışa CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş'un yanı sıra İYİ Parti Germencik İlçe Başkanı Ender Akgün de katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu “Türkiye'nin geleceği için gücümüzü İYİ Parti'yle Aydın genelinde olduğu gibi Germencik'te de birleştirdik. Bu güçbirliğiyle Aydın'ı ve tüm ilçelerini daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Fuat Öndeş ile Germencik'in toprağına ve malına-mülküne sahip çıkacaklarının vurgusunu yapan Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini ifade etti. Germencik'te Büyükşehir Belediyesi'nin 133 kilometre yol çalışması yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, ASKİ'nin de 119 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat çalışması ile 17 sondaj, 5 adet de paket arıtma tesisi yaptığının altını çizdi. Başkan Çerçioğlu “Germencik'e 50 yıldır yapılmayan yatırımları 5 yıla sığdırdık. Toplam 46 milyon liralık yatırım yaptık. Fuat Başkan'la önümüzdeki dönemde bu hizmetleri ikiye katlayacağız. Önümdeki dönemde Fuat Başkan'la birlikte Germencik'in taşına, toprağına, malına-mülküne sahip çıkılacağız, satmayacağız” dedi.

Jeotermal enerjinin insan sağlığına ve çevreye en az zararı vermesi için dünyadaki örnekleri gibi Fuat Başkan'la birlikte çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu “Aydın bir tarım memleketi. Tarıma ve geleceğimize sahip çıkmalıyız. Bunun için gerekli adımları kararlılıkla atacağız” şeklinde konuştu.