Çerçioğlu ve Tuncel, Söke seçim ofisini birlikte açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke'de vatandaşlarla buluştu. Seçim ofisi açılışı yapan Başkan Çerçioğlu, CHP Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel'le birlikte önümüzdeki dönemde Söke için birçok projenin yapılacağının müjdesini verdi.

Seçim ofisine vatandaşların yoğun tezahüratları arasında gelen Başkan Çerçioğlu'na Başkan Tuncel'in yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İYİ Parti Aydın Sosyal Politikalar ve Kadın Komisyonu Başkanı Lale Budaklı, İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya ve sivil toplum örgütleri temsilcileri eşlik etti.

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Söke'ye 102 milyon liralık yatırım yaptığını hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin Söke'ye 218 kilometre yol yaptığını, ASKİ'nin de 217 kilometre altyapı çalışması yaptığını belirten Başkan Çerçioğlu, “Siz bunları biliyorsunuz da bunu bilmeyenler var. Ben onlara bal yapmayan arı diyorum. Bizim petekler dolu, 102 milyon liralık yatırım yaptık. Aydın büyükşehir belediyesi olduğunda 493 köyün 60'ında su yoktu. Haftada 1 gün iki saat su akıyordu. Burası Türkiye'nin en batı ili. Bu mahallelere suyu biz getirdik. Köylerin yolları da yoktu, biz yaptık” ifadelerini kullandı.

Söke'nin ve Aydın ekonomisinin yüzde 50'sinin tarıma dayalı olduğunu hatırlatan ve “Çiftçinin hali ortada. Girdi maliyetleri çok yüksek. Elektriğe ve mazota yüzde 100 zam geldi. Zam, zam, zam...” sözlerini kullanan başkan Çerçioğlu “Bizim bölgemizde hayvancılık önemli bir yer tutuyor. Büyükşehir belediyesi olduğumuzda hayvancılığı desteklemek için Ege Et'e 5 milyon liralık yatırım yapıp tesislerini yeniledik. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimlerini orada yapıyoruz. Yerlilik ve millilik böyle olur. İthal ederek yerli ve milli olunmaz” dedi. Üreticilerin etlerini kiloda 1.5-2 lira daha fazlaya alarak üreticileri desteklediklerini hatırlatan Başkan Çerçioğlu “Bu bir vizyon meselesi. Biz aracıları 4 yıl önce aradan çıkardık. Bunu görmek lazım. Üretici memnun, tüketici memnun. Bugün Türkiye'nin en iyi kıymasını Ege Et'te satıyoruz. Biz 37 liradan satarken dışarıda 45 liradan başlıyor” dedi.

Halkın derdini bildikleri için sosyal belediyecilik yaptıklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu “Üretici en fazla yem fiyatlarından şikayetçi. Üreticinin üretmeden Türkiye'nin kalkınması mümkün değil. Aydın gibi ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalı illerde köylünün, çiftçinin desteklenmesi gerekir. Süt yemi piyasada 82 lira, biz Büyükşehir Belediyesi olarak Ege Yem'de 75 liradan satıyoruz. 72 lira olan besi yemini 65 liradan , 64 lira olan arpa ezmesini 58 liradan satıyoruz. En büyük proje üreticinin girdi maliyetlerini düşürebilmektir. Proje işte budur” ifadelerini kullandı.

Alkışlar altında sözlerine devam eden Başkan Çerçioğlu “Bana sosyal belediyecilik yapma diyorlar. Neden yapmayacağım? Milletin karnı aç. Ben her zaman fakir fukaranın, garip gurebanın yanında oldum. Halkın içinde oldum. Halktan kopuk oldukları için sosyal belediyecilik yapma diyorlar. Sonuna kadar sosyal belediyecilik yapacağız. 1 Nisan'dan itibaren sosyal belediyeciliği patlatacağız” sözlerini kullandı.

Sökelilere “Bizler sizleri çok seviyoruz” diyerek seslenen Başkan Çerçioğlu “Levent kardeşimle birlikte ayakları yere basan muhteşem projeler gerçekleştirdik. 2 gün sonra Levent kardeşim size projelerini açıklayacak. Günde 18 saat çalışarak sizlere hizmet edeceğiz” dedi.

Başkan Çerçioğlu 31 Mart akşamı tüm Aydınlıları Atatürk Kent Meydanı'na davet etti. Seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.